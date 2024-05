Roma - operazione Alto Impatto alla Stazione Termini | aggrediti agenti della Polfer

Serata agrodolce per il calcio italiano, protagonista in entrambe le sfide di ritorno delle semifinali di Europa League 2023-2024. Alla fine della fiera una sola delle due squadre azzurre impegnate si è qualificata per l’ultimo atto della seconda ...

Una marea suggestiva e tutta rosa ha invaso la capitale. Sono le donne che corrono contro il tumore al seno e per la prevenzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella era presente in questa 25esima edizione della Race for the Cure ...

Viterbo – Al via “Assaggi”: dallo chef “sul balcone” Ruben Bondi, alle eccellenze enogastronomiche del Lazio - Viterbo – Al via “Assaggi”: dallo chef “sul balcone” Ruben Bondi, alle eccellenze enogastronomiche del Lazio - Show cooking con le finaliste di Master Chef e eccellenti chef locali (IL PROGRAMMA) Viterbo – Presentato questa mattina alla sede della Camera di Commerci ...

Catanzaro riconfermata città Bandiera Blu anche per il 2024 / la vicesindaca Giusy Iemma a Roma per la cerimonia ufficiale della Fee - Catanzaro riconfermata città Bandiera Blu anche per il 2024 / la vicesindaca Giusy Iemma a roma per la cerimonia ufficiale della Fee - Catanzaro è Città Bandiera Blu anche per il 2024. La riconferma è arrivata nel corso della cerimonia ufficiale, tenutasi al CNR di roma, per la consegna del prestigioso riconoscimento che la Fee ...

Dalle scelte a Trigoria alle mosse in Lega che non sono piaciute agli alleati Milan, Inter e Juve - Dalle scelte a Trigoria alle mosse in Lega che non sono piaciute agli alleati Milan, Inter e Juve - È arrivata a roma poco più di un anno fa, il 18 aprile 2023, con il suo curriculum di tutto rispetto, i suoi tailleur elegantissimi e un italiano disinvolto già dopo un quarto d’ora. Lina Souloukou, l ...