Basket 3×3 | definita l’Italia che andrà a Debrecen per il Preolimpico 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Il tempo delle decisioni è arrivato. Andrea Capobianco è partito con la squadra che affronterà ildi3×3 di, in Ungheria, per tentare una seconda qualificazione alle Olimpiadi dopo quella arrivata nel 2021. Il tutto dopo un raduno che aveva visto dei ricambi a partire dal 10 maggio, in virtù delle vicende dei playoff scudetto. Il quartetto sarà composto dalle giocatrici che più si sono impegnate sotto questo profilo negli ultimi anni: Laura Spreafico (Ragusa, tornata di recente da problemi fisici e uscita dai playoff in semifinale contro Schio), Rae Lin D’Alie (San Martino di Lupari), Chiara Consolini (Virtus Bologna) e Sara Madera (Lointek Gernika Bizkaia). NBA, Boston corsara a Cleveland e si avvicina alla finale ad est. Oklahoma City pareggia la serie con Dallas L’obiettivo è quello di lanciarsi verso ...