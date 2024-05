Fratoianni in carcere da Ilaria Salis per le Europee | La sua candidatura è un atto concreto - vuole uscire dall’incubo per occuparsi dei diritti dei detenuti

Roma, 13 mag. (askanews) – I due leader di Alleanza Verdi Sinistra saranno domani (Nicola Fratoianni ) e lunedì (Angelo Bonelli ) a Budapest per visita re in carcere Ilaria Salis , loro candidata alle europee, alla quale è stata comunicata ...

L'ultima crociata del padre della Salis. "Negato il diritto di voto a mia figlia in cella" - L'ultima crociata del padre della Salis. "Negato il diritto di voto a mia figlia in cella" - «Negato a mia figlia il diritto al voto». È la denuncia di Roberto Salis, padre di Ilaria, la maestra trentanovenne milanese in carcere da quindici mesi a Budapest con l'accusa di violenza. A negare ...

Ilaria Salis non può votare. Il padre: «Si muova il governo» - Ilaria Salis non può votare. Il padre: «Si muova il governo» - (Politica) Oggi il verdetto del ricorso per i domiciliari in Ungheria. fratoianni vola a Budapest. Gli agenti carcerari all’antifascista: «Sei straniera, non sappiamo come fare». Di Mario Di Vito ...

Salis, incontro pubblico con il padre e Fratoianni - Salis, incontro pubblico con il padre e fratoianni - Lunedì 27 maggio incontro pubblico al Laboratorio Sociale di Alessandria per chiedere la liberazioni di Ilaria Salis ...