Pisa - 57enne muore sul lavoro schiacciato dal suo cavallo contro un cancello

(Di martedì 14 maggio 2024) Tragico incidente sulin un centro ippico di Crespina Lorenzana, in provincia di, dove, nella mattina di oggi, martedì 14 maggio, un uomo di 57 anni è mortodal peso di un. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava riaccompagnando l’animale dentro le stalle quando quest’ultimo ha avuto uno scatto repentino e lo hacon violenzalo stipite di un. Nel centro ippico si allenano cavalli per competizioni sportive di vario genere.Leggi anche: Trovato in casa il cadavere di Peppe Ottaviano: ignota la causa della morte La dinamica dell’incidente da ricostruire Non è ancora tutto chiaro nella dinamica dell’incidente mortale. Per tentare di ricostruire quanto accaduto, sono in corso accertamenti del personale ...

