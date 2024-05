Paolo Maldini denuncia | Censurata la mia intervista a Radio Serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 maggio 2024 – L’prima pubblicata sul canale ufficiale YouTube dellaA, poi scomparsa per un giorno e infine tornata nuovamente online. Subito dopo il post del giornalista Alessandro Alciato, che sui social aveva parlato di “pressioni per non mandarla in onda”. Insomma, l’intervento diA è diventato un caso. E ora l’ex capitano e dirigente del Milan passa al contrattacco. In una nota si legge che “a fronte della nota censura allapressoA (ovvero laTv ufficiale della LegaA calcio) dello scorso 9 maggio, comunica di avere già incaricato il suo difensore per la propria tutela da tali gravi comportamenti ...