Dio Lo Sa è il nuovo album di Geolier in uscita il prossimo 7 giugno

Lo abbiamo conosciuto tutti sul palco dell’Ariston nel 2023, in gara al Festival di Sanremo . Eppure, in realtà la carriera di Sethu era già iniziata da un pezzo. L’artista è sempre stato fortemente legato alla musica, grazie anche all’aiuto del suo ...

Trasferta siciliana per Sfera Ebbasta, acclamato dai fan in piazza del Duomo - Trasferta siciliana per Sfera Ebbasta, acclamato dai fan in piazza del Duomo - Il trapper dei record è atteso per il suo live a Messina il 6 luglio allo Stadio Franco Scoglio, unica tappa siciliana del “Tour 2024” ...

Eclettismo rock britannico e ascetismo indiano accendono il club meneghino al suono dei Kula Shaker - Eclettismo rock britannico e ascetismo indiano accendono il club meneghino al suono dei Kula Shaker - Gli ultimi eretici (o romantici) del brit pop-rock psichedelico tornano in Italia nella formazione originaria del 1998 consegnando all’Alcatraz un incantesimo musicale mistico ed energetico ...

Jack Savoretti alla Claque, l'evento speciale Miss Italia Superbox - Jack Savoretti alla Claque, l'evento speciale Miss Italia Superbox - Venerdi 17 maggio 2024, in occasione dell’uscita del nuovo progetto discografico in italiano di Jack Savoretti '' Miss Italia'', per Capitol Records Italy/Universal Music Italia, prima tappa a Genova ...