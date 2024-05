Super Mario Bros 2 | Chris Pratt parla dei sequel e di altri progetti Nintendo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo il successo del primo film. è stato subito annunciato un secondo capitolo, ma non è finita qui,, che ha recentemente prestato la sua voce aci dice di tenerci pronti perfilm in collaborazione con. 2 è in arrivo per Aprile 2026 dopo l’enorme successo del primo capitolo, il creator dei videogiochi Shigeru Miyamoto aveva già preannunciato che questo nuovo progetto avrebbe ampliato l’universo cinematografico dilo conferma confidando a GamesRadar+: “Mi emoziona molto pensare al mondo die di, penso che nei ...