Studiano segnale misterioso dallo spazio per 17 anni Poi l’incredibile scoperta…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) Per ben 17hanno scandagliato gli spazi profondi per comprendere l’origine di unproveniente. Gli astronomi dell’Osservatorio Australiano Parkes, che si trova nel Nuovo Galles del Sud, avevano captato qualcosa che non riuscivano a comprendere. Il mistero era iniziato nel 1998. Unche si attivava solo poche volte ogni anno e sembrava possedere caratteristiche particolari. Così gli studiosi hanno messo in atto il protocollo consueto di quando si captano segnali radio coerenti e ripetuti che potrebbero indicare una provenienza intelligente. Per 17, le antenne sono state in allerta per comprendere quale fosse la fonte originaria di quell’emissione. E dopo tanto cercare, gli astronomi si erano convinti che la fonte del ...