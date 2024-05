Basket | Clamoroso | Virtus Bologna - addio alla Segafredo!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Caffè amaro, senza un grammo di zucchero. Come un vero fulmine a ciel sereno, infatti, la societàZanetti S.p.A ha annunciato che non rinnoverà il suo matrimonio economico la, una delle squadre più importanti del nostro panorama cestistico e attualmente impegnata nei playoff scudetto della LegaA. Massimo Zanetti, quindi, non fonderà più insieme le due entità che detiene (l’azienda di caffè e la compagine emiliana di pcanestro) generando un piccolo vuoto finanziario che dovrà essere colmato al più presto. Dcertezza all’incertezza, in piena corsa per il titolo: i tifosi s’interrogano, adesso, sul domani delle Vù Nere. Sono diversi gli scenari che potrebbero, incredibilmente, spalancarsi in modo inaspettato....