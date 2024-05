Accuse di Pietro Fanelli a Tommaso Zorzi | Cosa mi ha chiesto in privato

Il giovane torinese Pietro Fanelli , tra gli ex naufraghi della diciottesima edizione de L' Isola dei Famosi , ha rivelato di avere degli audio di Tommaso Zorzi in cui l'ex gieffino gli chiede insistentemente foto in cambio del follow su Instagram

Pietro Fanelli is on fire… again! Dopo aver detto la sua su Fedez, senza tralasciare nemmeno qualche insulto verso il rapper milanese, l’ex naufrago della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi continua a far parlare di sé per i suoi exploit ...