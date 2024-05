(Di martedì 14 maggio 2024) CRONACA DI– Sono 5 ledalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di, di sostanze stupefacenti. In particolare, nei giorni scorsi, i poliziotti della sezione volanti, mentre percorrevano via dell’Archeologia, hanno notato un’autovettura in sosta nei pressi di una nota piazza didella zona. Insospettitisi, gli agenti hanno deciso di seguire il veicolo per poi procedere al controllo in via Amico Aspertini. Il conducente, durante le fasi identificative, ha spontaneamente consegnato agli agenti circa 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione estesa al mezzo ha permesso di rinvenire circa 277 grammi di hashish, mentre durante la perquisizione domiciliare e’ stata ...

sala slot come base per lo spaccio . Due uomini sono stati arrestati in 24 ore vicino al medesimo locale mentre spacciavano crack . La Polizia del Commissariato Viminale ha monitorato il centro scommesse in via Giovanni Amendola e ha arrestato un ...

Roma: spaccio di droga, 5 persone arrestate - roma: spaccio di droga, 5 persone arrestate - CRONACA DI roma – Sono 5 le persone arrestate a roma dalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. In particolare, nei ...

Lo spaccio 2.0 in Puglia: dosi prenotate tramite Telegram, i ricavi investiti in criptovalute - Lo spaccio 2.0 in Puglia: dosi prenotate tramite Telegram, i ricavi investiti in criptovalute - Avrebbero gestito una piazza di spaccio spedendo droga in tutta Italia e impiegando poi i ricavi in criptovalute (moneta virtuale/bitcoin) mediante trasferimenti in denaro per un importo complessivo..

Civitavecchia, movida sotto la lente dei carabinieri - Civitavecchia, movida sotto la lente dei carabinieri - Civitavecchia (RM) – I mirati controlli svolti per tutto il fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno consentito, attraverso l’i ...