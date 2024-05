Chi è Harriet Spengler - l’infermiera nuova fidanzata del nipote di Elisabetta II

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 14 maggio 2024), infermiera pediatrica e scrittrice freelance, è lacompagna di Peter Phillips, figlio della principessa Anna, nonchéprediletto della ReginaII. Ci sono state già le presentazioni in famiglia, visto che qualche giorno fa, è stata presentata a Camilla, durante i Badminton Trials, competizione equestre nel South Gloucestershire., 44 anni, lavora come infermiera nel reparto di urgenze pediatriche all’Evelina Children’s Hospital che trova tra i suoi principali finanziatori anche Kate Middleton.è una cristiana praticante. Sua madre Mary è tra i ministri della chiesa All Hallows nel South Cerney. Suo padre Rupert, recentemente scomparso, era socio di uno studio legale locale. Ha una figlia nata da una precedente ...