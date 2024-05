Morto ex dipendente Rai per esposizione all’amianto La procura stoppa i funerali

(Adnkronos) – I pm di Roma indaga no per lesioni personali colpose in relazione al caso di Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai di 62 anni morto ieri a causa di un mesotelioma pleurico, forma tumorale dovuta all’esposizione all’ Amianto ...

(Adnkronos) – I pm di Roma indaga no per lesioni personali colpose in relazione al caso di Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai di 62 anni morto ieri a causa di un mesotelioma pleurico, forma tumorale dovuta all’esposizione all’ Amianto ...

Amianto, morto ex dipendente Rai con mesotelioma: pm Roma indaga per lesioni colpose - Amianto, morto ex dipendente Rai con mesotelioma: pm Roma indaga per lesioni colpose - (Adnkronos) – I pm di Roma indagano per lesioni personali colpose in relazione al caso di Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai di 62… Leggi ...

La morte di Lorenzo Parelli, si apre il procedimento in tribunale - La morte di Lorenzo Parelli, si apre il procedimento in tribunale - A distanza di quasi due anni e mezzo si è aperta nella mattinata di martedì 14 maggio in tribunale a Udine l’udienza preliminare per la morte del giovane ... Daniele Pezzetta e Alessandro Ventura), il ...

"Amianto, lesioni personali e colpose": la procura di Roma apre un fascicolo per la morte di un dipendente Rai - "Amianto, lesioni personali e colpose": la procura di Roma apre un fascicolo per la morte di un dipendente Rai - La procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni personali e colpose in seguito alla morte di Mariusz Marian Sodkiewicz, l'ex dipendente della Rai deceduto ieri mattina a 62 anni a causa di un ...