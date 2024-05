I ricavi di Mondadori nel trimestre salgono a 166 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024)chiude il primodell'anno conconsolidati a 166,1di euro, in crescita del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al netto della variazione di perimetro intervenuta tra i due periodi in esame, derivante dal consolidamento di Star Shop, la crescita organica deiè all'1,5%. Il risultato netto di competenza del gruppo è negativo per 7,1di euro, in flessione rispetto alla perdita netta del primo2023 (-5,2di euro) di circa 2di euro, di cui la metà derivante dalle dinamiche già citate e la restante parte legata alla maggiore quota del risultato di pertinenza di terzi (1 milione di euro). Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted sale a 4,8 ...