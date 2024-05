Cronista del Giornale condannato al carcere per diffamazione Conte | Inaccettabile - noi contrari alle proposte della maggioranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Pasquale Napolitano,del quotidiano Il, è statoa otto mesi diper il reato dia mezzo stampa. Come riporta il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, il giornalista è finito a processo per un articolo sull’Ordine degli avvocati di Nola pubblicato per il sito Anteprima24 ad aprile 2020. Quattro anni più tardi, il giudice monocratico del tribunale di Nola (quindi un altro avvocato) lo haale a una multa da 6.500 euro. Pena sospesa per le attenuanti generiche., quindi Napolitano non andrà in prigione. Al di là del meritovicenda, però, la sentenza riapre il dibattito sulper i giornalisti in Italia, ad oggi previsto dall’articolo 595 del codice penale. ...