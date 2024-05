Francia - assalto al furgone della polizia | tre agenti uccisi per liberare il detenuto Mohamed La Mouche video

(Di martedì 14 maggio 2024) Trepenitenziaria sono statidurante unal lorofermo a un casello autostradale in Normandia, in. Due auto, un’Audi A5 bianca e una Bmw serie 5, hanno attaccato ilche trasportava unda Rouen verso Évreux. L’uomo,A., è fuggito insieme agli assalitori. Intrepenitenziari nell’perunCondannato martedì scorso a 18 mesi di carcere dal tribunale giudiziario di Evreux per furti aggravati in supermercati e attività commerciali tra l’agosto e ottobre del 2019, è stato identificato da Le Figaro in ...

La polizia ha dispiegato un gran numero di uomini per ritrovare il fuggitivo: è massima allerta in Normandia

