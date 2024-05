Il futuro nebuloso di Carlos Sainz | Auguro il meglio ad Audi a prescindere dalla mia decisione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Unper. Il pilota spagnolo, attualmente in Ferrari, lascerà al termine del campionato 2024 di F1 la Rossa. La scuderia di Maranello ha deciso di privarsi dell’iberico, per garantire un sedile al britannico Lewis Hamilton al fianco del monegasco Charles Leclerc. Per questo,si sta mettendo in mostra anche per trovare una soluzione. Stando a quanto riportatotestata tedesca F1 Insider, sul tavolo persarebbero rimaste solo le offerte da Mercedes e da, dal momento che la Red Bull sarebbe intenzionata a proseguire con l’accoppiata di piloti formata da Max Verstappen e Sergio Perez. La Casa di Ingolstadt potrebbe godere dei favori di, visto come e quanto la sua famiglia sia legata ...