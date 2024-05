Alessandra Celentano stronca una nota cantante e scoppia una polemica

(Di martedì 14 maggio 2024) Sarah Toscano nell’ultima puntata di Amici ha cantato Quelqu’un m’a dit di Carla Bruni e Maria De Filippi ha chiesto adse le piacesse la cantautrice: “Se va bene Carla bruni? Em… vabbè sì, a chi piace quel genere lì, sì. Come faccio a dire una cosa del genere? Ragazzi, allora, io dico quello che penso. Cosa c’entra se ha un successo internazionale ed è una donna straordinaria? Tutto quello che vuoi, ma deve piacere quel genere lì e io dico quello che piace a me con onestà“. Il commento dellaha indispettito anche il suo compagno di squadra, Rudy Zerbi: “Ma cosa dici? Guarda che lei è talentuosissima, ha un successo enorme nel mondo e questa canzone è straordinaria“. La prof di danza però ha rivendicato il diritto di poter esprimere il suo gusto in fatto di musica. #Amici23 Sarah che canta Carla Bruni ...

