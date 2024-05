Francia - commando assalta furgone della polizia per far evadere un detenuto | 3 agenti uccisi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) Una scioccante strage si è verificata in, a Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. Tre poliziotti sono statida unarmato che ha preso d’assalto il loroallo scopo di farun.Leggi anche: Il poliziotto accoltellato a Milano è sveglio e respira autonomamente Ilche aveva appena lasciato il penitenziario è stato preso d’assalto con armi da guerra, sull’autostrada A154 nei pressi del casello di Incarville. Il blitz è avvenuto intorno alle 11 del mattino. Ilfuggito è stato identificato come Mohamed A., soprannominato ‘La Mosca’. Ha 30 anni ed era stato condannato per furto con scasso oltre che per tentato omicidio. Il video dell’assalto al ...