Veneto | Tosato Lega - ‘Dopo Zaia? Insistere su terzo mandat - per ora pesa stop Fdi e Fi’**

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Certo, sulo per i governatori la strada è in salita, alla Camera c’è la proposta del nostro Stefani per avere l’estensione, ma per ora Montecitorio è impegnata sull’autonomia, vedremo se cambierà lo scenario, ma per ora registriamo il no di Fdi, di Fi e pure di Pd e M5S”. Lo dice all’AdnKronos il senatore veneto della, Paolo, firmatario degli emendamenti in Commissione Affari costituzionali per far approvare il ‘o’ ai governatori delle Regioni, bocciato nei mesi scorsi dal fuoco amico di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, dopo un lungo braccio di ferro a Palazzo Madama., senatore veronese punta sempre su: “Per me dobbiamo portare avanti la sua candidatura -assicura- . Fino ...