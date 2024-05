(Di martedì 14 maggio 2024) L'installazione per il live streaming è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è formata da un cerchio di cemento con un grande monitor e una piccola webcam. L'obiettivo dell'opera è diventare una finestra per mondi lontani, eppure diversi utenti hanno assunto comportamenti inappropriati.

Il portale che collega Dublino a New York diventa trash tra chiappe e poppe - Il portale che collega dublino a New York diventa trash tra chiappe e poppe - Quella che doveva essere una installazione artistica si sta trasformando in una volgare esibizione: un portale che collega con un […] L'articolo Il portale che collega dublino a New York diventa trash ...

Perché il portale tra Dublino e New York è stato chiuso all’improvviso: “Comportamenti inaccettabili” - Perché il portale tra dublino e New York è stato chiuso all’improvviso: “Comportamenti inaccettabili” - Prima le proposte di matrimonio, poi le parolacce scritte sugli schermi degli smartphone. L'8 maggio è stato inaugurato il portale di live streaming tra dublino e New York. È bastata una settimana per ...

Choc in volo, sesso sui sedili dell'aereo: scandalo fra i passeggeri, ecco cosa è successo - Choc in volo, sesso sui sedili dell'aereo: scandalo fra i passeggeri, ecco cosa è successo - Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani esteri, l'episodio si è verificato martedì 7 maggio a bordo del volo BA832 da Heathrow a dublino della British Airways ... come riportato sul portale ...