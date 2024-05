Brennero - Ue L' Austria viola la libera circolazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – La Commissione UE ha adottato questa mattina il parere sul ricorso presentato dall'Italia relativamente ai divietici al. Sulla base della richiesta del febbraio scorso, la Commissione ha censurato in maniera inequivocabile tutti i divietici al traffico lungo il Corridoio delin quanto contrari alladi beni prevista dagli articoli 34 e 35 del TFUE. La decisione è stata accolta con “grande soddisfazione” dal Mit guidato dal ministro Matteo Salvini. L'Italia procederà ora a formalizzare il ricorso in Corte di Giustizia come previsto dall'art. 259 del Trattato per ristabilire un quadro giuridico favorevole alle imprese e tutelare il principio di libertà all'interno dell'Unione Europea.“Il parere della Commissione ...