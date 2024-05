(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – E' morto per le ferite causate dal colpo ricevuto dalche stava riportando nella stalla: è accaduto questa mattina in un allevamento per cavalli che si trova nel comune di Crespina Lorenzana (Pisa). Vittima un uomo di 57 anni che, da quanto si apprende, era undell'allevamento e delda L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: ...

(Adnkronos) – E' morto per le ferite causate dal colpo ricevuto dal cavallo che stava riportando nella stalla: è accaduto questa mattina in un allevamento per cavalli che si trova nel comune di Crespina Lorenzana (Pisa). Vittima un uomo di 57 anni ...

Pisa: muore dopo essere stato colpito da un cavallo in un maneggio a Crespina Lorenzana - Pisa: muore dopo essere stato colpito da un cavallo in un maneggio a Crespina Lorenzana - Incidente mortale sul lavoro stamattina, 14 maggio 2024, in un allevamento di cavalli nel Pisano. A perdere la vita un uomo di 58 anni, Maurizio Vannucci, dipendente di un allevamento e maneggio a Cre ...

Riporta un cavallo in stalla, l'animale fa uno scatto e lo schiaccia sul cancello: 57enne muore al maneggio dove lavora - Riporta un cavallo in stalla, l'animale fa uno scatto e lo schiaccia sul cancello: 57enne muore al maneggio dove lavora - Una giornata di lavoro finita in tragedia. Un uomo di 57 anni è morto nel maneggio in un centro ippico di Crespina Lorenzana, nel Pisano, a causa delle ferite riportate dopo il ...

Colpito da cavallo in un maneggio, dipendente 57enne muore nel Pisano - colpito da cavallo in un maneggio, dipendente 57enne muore nel Pisano - (Adnkronos) – E' morto per le ferite causate dal colpo ricevuto dal cavallo che stava riportando nella stalla: è accaduto questa mattina in un allevamento per cavalli che si trova nel comune di Crespi ...