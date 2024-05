Apple aggiunge percorsi in bicicletta nelle mappe | novità per gli utenti italiani

(Di martedì 14 maggio 2024) Apartire dal 10 maggio glidiin Italia possono ottenere indicazioni dettagliate persu piste e sentieri ciclabili e strade adatte alle biciclette. Lo rende noto. Le indicazioni per chi va ininincludono alcune funzioni. Tra queste, un'anteprima del dislivello di un percorso e se include una strada molto trafficata o meno, in modo che chi usa...

Apple rilascia iOS 17.5 e iPadOS 17.5, le novità e come installarli - apple rilascia iOS 17.5 e iPadOS 17.5, le novità e come installarli - Novità nel mondo apple. Il colosso di Cupertino ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 17.5 per tutti gli iPhone. Ma non solo. Sono disponibili anche gli update a macOS Sonoma 14.5 per i Mac, oltre ad ...

Apple aggiorna iPhone. Dalla schermata al tracciamento, le novità di iOS 17.5 - apple aggiorna iPhone. Dalla schermata al tracciamento, le novità di iOS 17.5 - Importanti novità sono state rilasciate con l'aggiornamento software iOS 17.5 disponibile dalle ultime ore: ecco le novità principali e perché vanno aggiornati tutti i dispositivi ...

Apple iPad Air con chip M2 da 13”, leggero ma non troppo: la prova in anteprima - apple iPad Air con chip M2 da 13”, leggero ma non troppo: la prova in anteprima - Il nuovo iPad di mezzo eredita il chip dei modelli di punta e supporta la nuova Pencil Pro. L’aggiunta di una versione da 13” è una bella ...