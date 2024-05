Un portale virtuale è stato aperto tra Dublino e New York | è finita malissimo

(Di martedì 14 maggio 2024) L'installazione per il live streaming è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è formata da un cerchio di cemento con un grande monitor e una piccola webcam. L'obiettivo dell'opera è diventare una finestra per mondi lontani, eppure diversi utenti hanno assunto comportamenti inappropriati.

Il portale che collega Dublino a New York diventa trash tra chiappe e poppe - Quella che doveva essere una installazione artistica si sta trasformando in una volgare esibizione: un portale che collega con un

Lo Stargate dei single, il portale Dublino-New York (nato per il turismo) è perfetto per incontrare l'anima gemella a distanza - Volete conoscere qualche single a New York Potete volare a Dublino e farvi vedere dal portale virtuale che collega le due città. Il punto di incontro tra due nazioni diverse si

