(Di martedì 14 maggio 2024) Caltanissetta, 14 mag. (Adnkronos) – “Il sistema è fallito, perché è mancata la diga della valutazione della prova. E’ mancato il rispetto della giurisdizione da parte dei pubblici ministeri. Che, in tante occasioni, hanno omesso di vagliare gli elementi di prova come avrebbero dovuto. E questa non è laa cui ha fatto cenno il Procuratore generale, questa è una”. E’ l’atto di accusa dell’avvocato Giuseppe Seminara, legale di due dei trealla sbarra per il depistaggio sulla strage di via D’Amelio, che oggi ha proseguito l’arringa difensiva. Gli imputati sono l’ex dirigente di Polizia Mario Bo e i dueMichele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Al termine della sua requisitoria il procuratore generale di Caltanissetta, Fabio D’Anna, aveva chiesto 11 anni e 10 mesi di ...

Caltanissetta, 29 apr. (Adnkronos) - " sostenere l' attendibilità per l'unghia del piede di Vincenzo Scarantino è qualcosa di aberrante. I giudici in diverse occasioni, dalle sentenze Borsellino , uno, bis s ter, hanno riconosciuto l' attendibilità di ...

Cronista del Giornale condannato al carcere per diffamazione. Conte: “Inaccettabile, noi contrari alle proposte della maggioranza” - Cronista del Giornale condannato al carcere per diffamazione. Conte: “Inaccettabile, noi contrari alle proposte della maggioranza” - 13:44 - **depistaggio borsellino: difesa poliziotti, 'da pm grave colpa e non leggerezza sulle prove'** Caltanissetta, 14 mag. (Adnkronos) - "Il sistema è fallito, perché è mancata la diga della ...

La strage di Via D’Amelio: uno spettacolo il 14 maggio a Galatone. Oggi il ricordo del SAP - La strage di Via D’Amelio: uno spettacolo il 14 maggio a Galatone. Oggi il ricordo del SAP - GALATONE - Anche nel Salento sono tante le iniziative per ricordare il sacrificio del giudice borsellino. Sono passati trent’anni dalla strage di Via ...

Delitto Moro, “infiltrati dei servizi inglesi nelle Br”: il filo con le stragi - Delitto Moro, “infiltrati dei servizi inglesi nelle Br”: il filo con le stragi - La trasmissione di Sigfrido Ranucci torna sull'assassinio dello statista Moro, e traccia un collegamento con le stragi del 1992 ...