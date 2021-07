Ciclismo su pista, Filippo Ganna deve reagire per l’inseguimento su pista! E’ il vero obiettivo delle Olimpiadi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dall’autodromo, quello del Fuji International Speedway, al velodromo. Il primo obiettivo è stato mancato per Filippo Ganna, quello di una medaglia a Cinque Cerchi nella cronometro individuale, sfiorata solamente dal campione del mondo in carica. Per fortuna i Giochi Olimpici di Tokyo non sono terminati per la stella della Ineos Grenadiers. Il piemontese oggi ha provato a disimpegnarsi al meglio sui 44,2 chilometri contro il tempo, ma un percorso durissimo, favorevole a corridori da grandi corse a tappe, non lo ha sicuramente aiutato. Anche la fortuna si è messa contro il fenomeno nativo di Verbania: la medaglia di bronzo è infatti andata a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dall’autodromo, quello del Fuji International Speedway, al velodromo. Il primoè stato mancato per, quello di una medaglia a Cinque Cerchi nella cronometro individuale, sfiorata solamente dal campione del mondo in carica. Per fortuna i Giochi Olimpici di Tokyo non sono terminati per la stella della Ineos Grenadiers. Il piemontese oggi ha provato a disimpegnarsi al meglio sui 44,2 chilometri contro il tempo, ma un percorso durissimo, favorevole a corridori da grandi corse a tappe, non lo ha sicuramente aiutato. Anche la fortuna si è messa contro il fenomeno nativo di Verbania: la medaglia di bronzo è infatti andata a ...

