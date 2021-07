Advertising

CorriereQ : Bonaccini blinda Imola: “Manca solo la chiamata per l’accordo finale sul futuro” - Foodef11 : Bonaccini blinda Imola: “Manca solo la chiamata per l’accordo finale sul futuro” -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini blinda

Corriere Quotidiano

"Sto aspettando che mi chiamino per fare l'accordo per i prossimi anni", dice il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano, in un'intervista all'edizione bolognese del Resto del ......: "Tutti fatti tra il 7 e fine giugno" Zona bianca per Emilia Romagna, Marche e Veneto: è ... prenotazioni: tocca agli over 40, la guida San Marinola frontiera: italiani respinti al ...Il Gran Premio del Made in Italy dovrebbe entrare stabilmente nel calendario di F1 per i prossimi anni, lo conferma il presidente della Regione Emilia-Romagna: “Grazie al ministro Di Maio” ...