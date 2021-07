Fugge con le due figlie dopo provvedimento giudiziario, rintracciate a Roma (Di martedì 27 luglio 2021) L'Aquila - Personale della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila ha dato esecuzione ad un provvedimento di allontanamento emesso dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila nei confronti delle due figlie, di 6 e 12 anni, di una donna romena di 38 anni residente a L’Aquila. Il dispositivo è stato eseguito lo scorso 24 luglio, in collaborazione con i servizi sociali di L’Aquila e supportato dal personale della Squadra Mobile di Roma e del Servizio Centrale Operativo attraverso l’impiego di sofisticate apparecchiature tecniche. La donna si era resa irreperibile pochi giorni prima l’emissione del provvedimento ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 27 luglio 2021) L'Aquila - Personale della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila ha dato esecuzione ad undi allontanamento emesso dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila nei confronti delle due, di 6 e 12 anni, di una donna romena di 38 anni residente a L’Aquila. Il dispositivo è stato eseguito lo scorso 24 luglio, in collaborazione con i servizi sociali di L’Aquila e supportato dal personale della Squadra Mobile die del Servizio Centrale Operativo attraverso l’impiego di sofisticate apparecchiature tecniche. La donna si era resa irreperibile pochi giorni prima l’emissione del...

