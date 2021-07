Pochettino sul rinnovo | “E’ un sogno che si avvera | faremo di tutto per rendere orgogliosi i tifosi”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 luglio 2021) Mauricioha parlato così al sito ufficiale del PSG dopo ilfino al 2023: “Sono davvero molto felice e lo sono anche per il mio staff. È molto importante per noi sentire il sostegno e la fiducia del club ediperdi noi. Per questo speriamo di poter raggiungere insieme i nostri obiettivi. 20 anni fa ero capitano qui, e oggi sono l’allenatore di questa squadra. È unche si”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.