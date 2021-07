Draghi: green pass per non chiudere tutto. E sulla giustizia il governo pone la fiducia per bloccare il M5S (Di giovedì 22 luglio 2021) Con il sì del consiglio dei ministri il green pass diventa realtà anche in Italia a partire dal 5 agosto. Servirà per entrare negli stadi, nelle palestre, nei bar e nei ristoranti al chiuso ma non per i trasporti. Restano chiuse le discoteche. “Il green pass non è un arbitrio – ha detto Mario Draghi in conferenza stampa – ma una condizione per tenere aperte le attività economiche. Abbiamo lavorato al cambio dei parametri per tenere le regioni in zona bianca”. I nuovi parametri per le zone arancioni e rosse Con i nuovi parametri infatti valgono i posti occupati nelle terapie intensive: se si supera il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Con il sì del consiglio dei ministri ildiventa realtà anche in Italia a partire dal 5 agosto. Servirà per entrare negli stadi, nelle palestre, nei bar e nei ristoranti al chiuso ma non per i trasporti. Restano chiuse le discoteche. “Ilnon è un arbitrio – ha detto Marioin conferenza stampa – ma una condizione per tenere aperte le attività economiche. Abbiamo lavorato al cambio dei parametri per tenere le regioni in zona bianca”. I nuovi parametri per le zone arancioni e rosse Con i nuovi parametri infatti valgono i posti occupati nelle terapie intensive: se si supera il ...

