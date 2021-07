Dal “Wembleyazo” di Marca alla gioia scozzese | fino alle lacrime dei giornali inglesi | il trionfo dell’Italia a Euro 2020 sulla stampa mondiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 luglio 2021) “”. Il titolo a tutta paginaprima diracchiude in una sola parola l’impresa italiana. Da sfavoriti, in casa dell’avversario, con lo stadio pieno di tifosi britannici, gli Azzurri di Roberto Mancini hanno espugnato il fortino inglese, con i Tre Leoni che avevano approcciato la vigilia del match convinti di poter farela preda da servire al banchetto dei vincitori. Invece hanno perso, mentre Chiellini e compagni si sono conquistati le prime pagine di tutti idel mondo, proprio come in quello storico Brasile-Uruguay allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, in parte ...