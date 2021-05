Vaccino AstraZeneca, Figliuolo: “Entro fine mese in arrivo oltre 2 milioni di dosi” (Di martedì 18 maggio 2021) ”AstraZeneca continua a distribuire, adesso arriveranno a fine settimana 400mila dosi e poi a fine mese ne avremo ancora 1.750.000 a livello nazionale”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della visita al cEntro vaccinale Nelson Mandela Forum di Firenze. ”Andare verso le aperture in maniera ordinata e sicura – ha affermato Figliuolo – C’è stato un calo vertiginoso dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi dovuto anche all’ordinanza 6 che ha dato la priorità assoluta alle classi vulnerabili. Abbiamo davanti altre due-tre settimane in cui bisogna tenere la barra dritta. Io invito le Regioni a fare come sta facendo la Toscana a seguire in maniera armonica e ordinata il piano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) ”continua a distribuire, adesso arriveranno asettimana 400milae poi ane avremo ancora 1.750.000 a livello nazionale”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo, nel corso della visita al cvaccinale Nelson Mandela Forum di Firenze. ”Andare verso le aperture in maniera ordinata e sicura – ha affermato– C’è stato un calo vertiginoso dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi dovuto anche all’ordinanza 6 che ha dato la priorità assoluta alle classi vulnerabili. Abbiamo davanti altre due-tre settimane in cui bisogna tenere la barra dritta. Io invito le Regioni a fare come sta facendo la Toscana a seguire in maniera armonica e ordinata il piano ...

