Gotti: “Non meritavamo la sconfitta. Il rigore? Ennesimo episodio che non so come definire” (Di domenica 16 maggio 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko interno con la Sampdoria: La sua analisi di questa sconfitta?“L’analisi è che l’Udinese non meritava di perdere questa partita, negli ultimi trenta metri siamo stati poco incisivi, potevamo gestirla meglio e non ci siamo riusciti. Poi c’è stato questo Ennesimo episodio rispetto a una partita che cercavamo di vincere, un episodio che non so come definire, non è neanche sfortunato… volevamo lasciare il campionato con una vittoria in casa fermando la striscia che non ci vedeva vincenti tra le mura amiche. Poi non solo non riesci a vincere ma addirittura la perdi, è difficile accettarlo”. Sono tanti i rigori contro nell’ultimo periodo:“Non si può invocare la sfortuna, ma il numero e il tipo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko interno con la Sampdoria: La sua analisi di questa?“L’analisi è che l’Udinese non meritava di perdere questa partita, negli ultimi trenta metri siamo stati poco incisivi, potevamo gestirla meglio e non ci siamo riusciti. Poi c’è stato questorispetto a una partita che cercavamo di vincere, unche non so, non è neanche sfortunato… volevamo lasciare il campionato con una vittoria in casa fermando la striscia che non ci vedeva vincenti tra le mura amiche. Poi non solo non riesci a vincere ma addirittura la perdi, è difficile accettarlo”. Sono tanti i rigori contro nell’ultimo periodo:“Non si può invocare la sfortuna, ma il numero e il tipo ...

Advertising

CalcioPillole : Le dichiarazioni di #Gotti dopo la sconfitta in #UdineseSampdoria. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Non meritavamo di perdere, futuro? Con calma settimana prossima tireremo le somme' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Non meritavamo di perdere, futuro? Con calma settimana prossima tireremo le somme' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Non meritavamo di perdere, futuro? Con calma settimana prossima tireremo le somme' - apetrazzuolo : UDINESE - Gotti: 'Non meritavamo di perdere, futuro? Con calma settimana prossima tireremo le somme' -