Uomini e donne: flirt tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis? (Di sabato 15 maggio 2021) Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, ex tronisti, si frequentano? C’è un flirt in corso tra i due ex “colleghi” che si sono seduti sulla poltrona rossa di Uomini e donne ? È da un po’ di tempo che circola questa voce. E proprio Gianluca che ha risposto ai fan. Cosa avrà detto? Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, ex compagni di trono, sono più che amici? Che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 15 maggio 2021)De, ex tronisti, si frequentano? C’è unin corso tra i due ex “colleghi” che si sono seduti sulla poltrona rossa di? È da un po’ di tempo che circola questa voce. E proprioche ha risposto ai fan. Cosa avrà detto?De, ex compagni di trono, sono più che amici? Che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - RbRaffaella : RT @lazialeantifa: Spot the difference Donne, nel congresso USA, che parlano di Palestina. Uomini, su un palco a Roma, che inneggiano a Isr… - LaurAssunta : RT @mannocchia: Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e donne -… -