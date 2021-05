Torino, tifosi incontrano la squadra. Nicola: «Stiamo già resettando» (Di sabato 15 maggio 2021) Un gruppo di tifosi del Torino ha manifestato il proprio disappunto alla squadra granata: momenti di tensione Una delegazione di tifosi del Torino ha incontrato il tecnico Davide Nicola e la squadra granata dopo la scottante debacle di La Spezia. Il confronto è avvenuto questa sera, intorno alle ore 22, all’esterno dello stadio Grande Torino: non sono mancati attimi di tensione, da cui sono scaturiti scontri con la polizia. I sostenitori torinisti hanno espresso la propria preoccupazione in vista delle ultime due giornate di Serie A (recupero con la Lazio e scontro diretto contro il Benevento), decisive per il mantenimento della categoria. Nicola ha rassicurato tutti: «Stiamo già resettando per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Un gruppo didelha manifestato il proprio disappunto allagranata: momenti di tensione Una delegazione didelha incontrato il tecnico Davidee lagranata dopo la scottante debacle di La Spezia. Il confronto è avvenuto questa sera, intorno alle ore 22, all’esterno dello stadio Grande: non sono mancati attimi di tensione, da cui sono scaturiti scontri con la polizia. I sostenitori torinisti hanno espresso la propria preoccupazione in vista delle ultime due giornate di Serie A (recupero con la Lazio e scontro diretto contro il Benevento), decisive per il mantenimento della categoria.ha rassicurato tutti: «giàper ...

Advertising

Toro_News : ?? Clima teso all’arrivo del pullman del #Torino: scontri tra tifosi e polizia, spintonati #Comi e #Moretti - acmilan : #WeCanDoit: heading to Turin, with one voice, all the way ????? #JuveMilan: la carica dei nostri tifosi alla partenz… - TuttoMercatoWeb : ?? #Torino, la squadra a confronto con una delegazione di tifosi all'esterno del Grande Torino - GarbaSte : @gianluca_sarto È da quel cialtrone del presidente che bisogna andare a prenderlo a schiaffi. È l'unico colpevole.… - dino_1906 : RT @Toro_News: ?? Clima teso all’arrivo del pullman del #Torino: scontri tra tifosi e polizia, spintonati #Comi e #Moretti -