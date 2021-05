Notizie Flash | 3 a edizione – Lo sport 9

(Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – Roma. ‘Ieri il Tottenham, oggi la Roma.. domani il Maccabi”. Recita così uno striscione antisemita e contro José Mourinho apparso a Corso Francia a Roma e poi rimosso. Le parole fanno riferimento alla squadra di Tel Aviv e a quella londinese considerata espressione della comunità ebraica della capitale inglese. Il messaggio non è firmato né rivendicato. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

LegaSalvini : SALVINI AL CORTEO PRO-ISRAELE 'IL GOVERNO PRENDA POSIZIONE' - POLITICA - zazoomblog : Notizie Flash: 3-a edizione - Lo sport (2) - #Notizie #Flash: #edizione #sport - zazoomblog : Notizie Flash: 3-a edizione - Lo sport (8) - #Notizie #Flash: #edizione #sport - zazoomblog : Notizie Flash: 3-a edizione - Lo sport (3) - #Notizie #Flash: #edizione #sport - TV7Benevento : Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (10)... -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie Flash

LE ULTIMENews 'Green pass di un anno per vaccinati', proposta Bassetti 15 Maggio 2021 ... Read MoreBerlusconi dimesso dal San Raffaele 15 Maggio 2021 Silvio Berlusconi, qui nella foto ...LE ULTIMENews 'Green pass di un anno per vaccinati', proposta Bassetti 15 Maggio 2021 ... Read MoreBerlusconi dimesso dal San Raffaele 15 Maggio 2021 Silvio Berlusconi, qui nella foto ...(Adnkronos) - Milano. "Abbiamo ricevuto la notizia migliore che potessimo avere, il problema non interessa il legamento. La terapia conservativa permetterà a Zlatan di tornare al 100% la prossima stag ...Ora l’avvocato di Piera Maggio parla di nuovo della lettera e spiega anche parte del contenuto. Un fatto che Piera Maggio e l’Avv “Ieri pomeriggio mi è giunta una missiva su Denise Pipitone, anonima s ...