Fake News di Virginia Raggi, non è vero che il Partito Animalista Italiano appoggerà la sindaca per la rielezione (Di sabato 15 maggio 2021) Nelle giornata di ieri è stata pubblicata da più media un comunicato stampa, piuttosto “distorto”, con cui si lasciava capire che il Partito Animalista Italiano, decimo Partito italiane alle ultime europee 2019 e presente alle ultime regionale 2020 con la media del’1.15% nelle regioni ove si è presentato (con l’elezione di un consigliere regionale in Campania), avrebbe dichiarato l’appoggio alla sindaca Virginia Raggi per le prossime amministrative 2021 grazie al “conclamato” segretario cittadino Maurizio Lombardi Leonardi. Orbene, con dispiacere il Direttivo annuncia di non aver mai dato alcuna autorizzazione all’appoggio dell’avv. Virginia Raggi alle elezioni comunali 2021, seppure il Partito non risulti per sua ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Nelle giornata di ieri è stata pubblicata da più media un comunicato stampa, piuttosto “distorto”, con cui si lasciava capire che il, decimoitaliane alle ultime europee 2019 e presente alle ultime regionale 2020 con la media del’1.15% nelle regioni ove si è presentato (con l’elezione di un consigliere regionale in Campania), avrebbe dichiarato l’appoggio allaper le prossime amministrative 2021 grazie al “conclamato” segretario cittadino Maurizio Lombardi Leonardi. Orbene, con dispiacere il Direttivo annuncia di non aver mai dato alcuna autorizzazione all’appoggio dell’avv.alle elezioni comunali 2021, seppure ilnon risulti per sua ...

