Degrado Capitale | poltrona galleggia sul Tevere

(Di sabato 15 maggio 2021) Non bastano bottigliette di plastica e sacchetti, adesso sulnavigano anche poltrone. Trasportata dalla corrente, all’altezza del Ponte della Musica, è stata avvistata, infatti, unain velluto giallo oro dallo stile decisamente démodé che ha subito attirato l’attenzione di diversi curiosi lungo gli argini del fiume. Se non fosse per l’amarezza nel vedere il biondoche si trasforma in discarica per rifiuti ingombranti, verrebbe da dire ‘crociera con posti solo in’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

gianmontisci : RT @bb91687509: @TroianoMassimo1 @virginiaraggi Ma dai, la situazione di degrado della capitale è sotto gli occhi del mondo, menomale che s… - paolo60460027 : @MonicaCirinna la citta ridotta grazie a politiche buoniste a capitale del degrado? - thedailycases : Ambiente: Gasparri – Benvenuti: Striscia denuncia la gestione della Giunta Raggi che ha reso una cloaca il Tevere -… - stefanocedri : RT @DMALAGIGI2: Piccola pillola su cinghiali e degrado che invadono e infestano la capitale. Vergogna, queste cose solo a Roma! Svevo Moltr… - LauraRaffaeli : RT @DMALAGIGI2: Piccola pillola su cinghiali e degrado che invadono e infestano la capitale. Vergogna, queste cose solo a Roma! Svevo Moltr… -

