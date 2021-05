DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Ewan batte Cimolai. La classifica generale (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Seconda vittoria in questo Giro d’Italia per l’australiano Caleb Ewan, che oggettivamente sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza in termini di spunto veloce. 17.50 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Ewan Caleb Lotto Soudal 100 80 4:42:122 Cimolai Davide Israel Start-Up Nation 40 50 ,, 3 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 20 35 ,,4 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 12 25 ,,5 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 18 ,, 6 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 15 ,, 7 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 12 ,, 8 KANTER Max Team DSM 10 ,,9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 8 ,, 10 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 6 ,,11 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 5 ,,12 NIZZOLO Giacomo Team ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Seconda vittoria in questoper l’australiano Caleb, che oggettivamente sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza in termini di spunto veloce. 17.50 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1Caleb Lotto Soudal 100 80 4:42:122Davide Israel Start-Up Nation 40 50 ,, 3 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 20 35 ,,4 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 12 25 ,,5 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 18 ,, 6 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 15 ,, 7 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 12 ,, 8 KANTER Max Team DSM 10 ,,9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 8 ,, 10 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 6 ,,11 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 5 ,,12 NIZZOLO Giacomo Team ...

Advertising

larafacco_press : RT @MMacte: ???In occasione del Giro d'Italia 2021 - 7' Tappa Notaresco - Termoli @Raisport scoprirà il MACTE! Seguite la diretta tra poco… - SIMO79_b : RT @RaiPlay: ?????? Velocità di nuovo protagonista sul tracciato della tappa n°7 del #Giro ?? Chi taglierà per primo il traguardo a Termoli?… - Quot_Molise : Termoli accoglie il Giro d'Italia. GUARDA LA DIRETTA | - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi nella morsa del gruppo. Si prepara il finale - #d’Ital… - parallelecinico : RT @DLabanti: #LBAplayoff Spero che oggi fili tutto liscio con Raisport e Eurosport, e che nessuno mi interrompa la visione della volata de… -