Calano l’indice Rt e l’incidenza | ecco il nuovo report dell’Iss Ciciliano Cts | “Diminuzione clamorosa di casi gravi tra chi è vaccinato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) La situazione epidemiologica migliora ancora. Il monitoraggioe del ministero della Salute, all’esame della cabina di regia, certifica la discesa delRt e del. Il primo cala a 0,86 dallo 0,89 di sette giorni fa, mentresettimanale passa da 123su 100mila abitanti a 103. Scende anche il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: si tratta di 3 Regioni – Lombardia e Toscana sono sopra la soglia limite del 30% per le intensive mentre la Calabria è sopra la soglia limite del 40% per i reparti di area medica – contro le cinque della settimana precedente. Il tasso nazionale di occupazione in intensiva è sotto la soglia critica (23%), con unadi ...