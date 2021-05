Quanti soldi ha guadagnato Filippo Ganna vincendo la cronometro del Giro d’Italia? Montepremi e cifre (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo Ganna ha giganteggiato nella cronometro individuale che ha aperto il Giro d’Italia 2021. Il piemontese ha dominato lungo gli 8,6 km del percorso per le vie di Torino, ha timbrato un ottimo 8’47” e ha annichilito l’intera concorrenza. Il Campione del Mondo a cronometro, reduce da tre sconfitte nelle amate prove contro il tempo, è tornato a risplendere quando contava davvero e si è reso protagonista di un meraviglioso show: ha vinto la prima frazione e ha naturalmente indossato la maglia rosa. Il simbolo del primato casca di nuovo sulle spalle dell’alfiere della Ineos Grenadiers, proprio come era successo lo scorso anno dopo la cronometro di Palermo. Prova di forza da parte del 24enne, che ha regolato Edoardo Affini di dieci secondi e potrebbe tenere il simbolo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)ha giganteggiato nellaindividuale che ha aperto il2021. Il piemontese ha dominato lungo gli 8,6 km del percorso per le vie di Torino, ha timbrato un ottimo 8’47” e ha annichilito l’intera concorrenza. Il Campione del Mondo a, reduce da tre sconfitte nelle amate prove contro il tempo, è tornato a risplendere quando contava davvero e si è reso protagonista di un meraviglioso show: ha vinto la prima frazione e ha naturalmente indossato la maglia rosa. Il simbolo del primato casca di nuovo sulle spalle dell’alfiere della Ineos Grenadiers, proprio come era successo lo scorso anno dopo ladi Palermo. Prova di forza da parte del 24enne, che ha regolato Edoardo Affini di dieci secondi e potrebbe tenere il simbolo ...

Advertising

MefistoMaria : @fin_enzo @Mynameismysoul @one_draco @Annamar56834309 Sto pezzo di scemo di “gnegnere” prima cuora e poi blocca, ch… - ferrodilancia : @AzzolinaLucia Coi soldi dei banchi a rotelle sai quanti voli ci avrebbero pagato! - solounastella : RT @Terra_Pianeta: Ecco perché non ci capivamo! Non si tratta di #TransizioneEcologica, ma di TransAzione Ecologica, ovvero quanti soldi i… - we_ci65 : RT @Terra_Pianeta: Ecco perché non ci capivamo! Non si tratta di #TransizioneEcologica, ma di TransAzione Ecologica, ovvero quanti soldi i… - Nonha_stata : RT @Terra_Pianeta: Ecco perché non ci capivamo! Non si tratta di #TransizioneEcologica, ma di TransAzione Ecologica, ovvero quanti soldi i… -