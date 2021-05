Capello: 'Allegri alla Ferguson? Calcio italiano non attrezzato per questo' (Di domenica 2 maggio 2021) Interessante intervista rilascaita da Fabio Capello ai microfoni de La Gazzetta dello Sport . Il mister ha parlato di diversi temi tra cui il potenziale ritorno di ... "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di domenica 2 maggio 2021) Interessante intervista rilascaita da Fabioai microfoni de La Gazzetta dello Sport . Il mister ha parlato di diversi temi tra cui il potenziale ritorno di ... "https://www.itasportpress.it/...

zazoomblog : Capello: “Allegri alla Ferguson? Calcio italiano non attrezzato per questo” - #Capello: #“Allegri #Ferguson?… - misorecordsuk : Capello: 'Allegri alla Ferguson? Per Sir Alex poco campo. E poi la tecnologia...' #Juve #Juventus - zazoomblog : Capello: “Allegri alla Ferguson? Il nostro calcio non è culturalmente attrezzato. Sir Alex non stava in campo” -… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Capello : ' #Allegri alla #Ferguson? Per Sir Alex poco campo. E poi la tecnologia...' - CorriereQ : Capello: “Allegri alla Ferguson? Per Sir Alex poco campo. E poi la tecnologia…” -