Torino-Napoli 0-2 | Bakayoko e Osimhen regalano i tre punti | Aggancio sulla Juve

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #TorinoNapoli ?? - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Napoli ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18.30 #TorinoNapoli #SFT - ZZiliani : Molti mi hanno rimproverato di aver considerato a inizio stagione il #Napoli squadra da scudetto. In realtà continu… - Fede_Rico74 : @erosazzurro @NapoliCapitale Se il Napoli ne tiene 13 , Spezia, Verona, Genoa, Sassuolo e Torino , al campionato no… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Antonio Petrazzuolo: 'Bellissima vittoria del Napoli a Torino' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Napoli

- Ilvince 2 - 0 in casa del: vantaggio azzurro al 10' con Bakayoko con un destro dalla distanza e raddoppio di Osimhen in contropiede al 13'. Tre punti importanti per gli ...Posticipo della trentatreesima giornata. Ilpassa 2 - 0 sul terreno deled entra prepotentemente in zona Champions. Granata nei guai, inchiodati al terzultimo posto con Cagliari e Benevento (anche se con una partita da recuperare, ...TORINO - Nicola, alla vigilia: "Dobbiamo scendere da cavallo e andare alla baionetta". Traduzione pratica: in campo polli da battaglia. Perché il Napoli è più forte in tutto, si sapeva, si sa e si ...TORINO - Missione compiuta per il Napoli, che passa con autorevolezza sul campo del Toro e inguaia i granata, ora in piena zona rossa a braccetto con Benevento e Cagliari. Gli azzurri, invece, ...