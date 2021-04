Letteratura | è morto Anthony Thwaite | il poeta dai toni dimessi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) Londra, 24 apr. - (Adnkronos) - Lo scrittore inglesee critico che ha scosso la vita letteraria britannica del secondo dopoguerra con la sua scelta di una linea intima e privata, èall'età di 90 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia alla stampa londinese. Era nato a Chester il 23 giugno 1930 ed ha insegnatoinglese in Gran Bretagna e all'estero (Giappone, Libia, Usa) ed è stato redattore e collaboratore di vari periodici letterari, come "The Listener", "The New Statesman" e "The Times Literary Supplement". Nel 1990 era stato insignito dalla regina Elisabetta del titolo di cavaliere dell'Ordine dell'Impero britannico. La sua poesia fin dagli esordi si era ispirata alla vita urbana ed era scritta con il tono dimesso tipico dei poeti del ...