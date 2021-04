Zlatan Ibrahimovic rinnova il contratto con il Milan fino al 2022

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan #Ibrahimovic. - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - SimoneGambino : UFFICIALE - 'AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese vestirà l… - 34_liss : RT @rtl1025: ? 'E' come casa mia. Se posso restare tutta la vita resto': lo dice Zlatan #Ibrahimovic nell'intervista rilasciata al club dop… - estornudoauto : RT @RaimondoDM: 7.5 milioni di euro più bonus. Sarà lo stipendio di Zlatan #Ibrahimovic, attaccante del #Milan che nelle prossime ore firm… -

Ultime Notizie dalla rete : Zlatan Ibrahimovic

... con una qualificazione in Champions League improvvisamente tornata in discussione, il Milan si aggrappa ancora una volta al suo totem. Il connubio trae il Diavolo prosegue per un'...Ufficiale il rinnovo fra il Milan e. L'attaccante svedese ha prolungato l'accordo fino al giugno del 2022. Ibra ha collezionato con la maglia rossonera 130 presenze, segnando 84 gol. "Mi sento molto felice. Ho ...Il Milan in sede di rinnovo ha strutturato il contratto di Zlatan Ibrahimovic in modo particolare per la prossima stagione. E’ scesa la parte fissa, più bassa rispetto ...(ANSA) – MILANO, 22 APR – Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan. Lo annuncia la società rossonera in una nota. Il club sottolinea nel comunicato che quella rossonera ...