Bozza nuovo decreto Draghi | coprifuoco alle 23 | dall' 1 giugno ristoranti anche al chiuso in zona gialla e ok palestre Piscine all' aperto dal 15 maggio Spostamenti con green pass

Advertising

angheran70 : Carta verde solo per le regioni rosse (o arancioni) e tanti saluti ai mattonati ?? Bozza decreto Draghi: confermate… - cafifal : RT @fanpage: Ultim'ora C'è la bozza del nuovo Decreto Covid. Tutte le novità a partire dal 26 Aprile. - ely_ele89 : Leggo nella bozza che gli esercizi che non hanno lo spazio 'aperto' apriranno il 1 giugno. Spero di aver letto male… - iannetts70 : RT @Open_gol: I dettagli sul prossimo decreto Covid su spostamenti tra regioni, riaperture e scuola - olga453901841 : RT @GiornaleVicenza: ?? Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere val… -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza nuovo

Le novità nelladeldecreto con misure anti covid in vista delle riaperture del 26 aprile. Ristoranti, palestre, piscine, cinema, sport: cosa cambiadecreto covid in vista delle riaperture del 26 ...... è riportato nellaCovid. Alle 17 il Cts si è riunito per vagliare il pass vaccinale tra ... Il parere degli esperti è stato fondamentale per definire le misure deldecreto anti Covid che ...GENOVA - E' uscita la bozza del nuovo Decreto legge che approderà nelle prossime ore nel consiglio dei ministri e che sarà valido fino al 31 luglio. Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti ...La bozza è ancora suscettibile di modifiche ... per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al ...