Bolzano. Opere pubbliche: Collegio consultivo tecnico per gli appalti (Di lunedì 19 aprile 2021) La Giunta provinciale, su proposta degli assessori Daniel Alfreider e Massimo Bessone, ha deciso di adottare le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la costituzione del Collegio consultivo tecnico, obbligatorio nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di tutte le Opere future sopra soglia comunitaria (5,35 milioni di euro). Questo organismo potrà essere costituito anche per tutte le Opere per le quali la rispettiva Ripartizione lo riterrà necessario. La sua costituzione riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di Opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione, lavori a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In tal senso la Giunta autorizza le ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 aprile 2021) La Giunta provinciale, su proposta degli assessori Daniel Alfreider e Massimo Bessone, ha deciso di adottare le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la costituzione del, obbligatorio nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di tutte lefuture sopra soglia comunitaria (5,35 milioni di euro). Questo organismo potrà essere costituito anche per tutte leper le quali la rispettiva Ripartizione lo riterrà necessario. La sua costituzione riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di, ivi inclusi i lavori di manutenzione, lavori a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In tal senso la Giunta autorizza le ...

MuseionBZ : RT @MoveInArt: Dal 26 marzo al 8 agosto 2021 Here To Stay. Nuove opere per la Collezione Museion Bolzano #MoveInArt???? - TgrRaiAltoAdige : Ridare colore al fine vita. Con questo scopo oggi Milena Purin, insieme alla Caritas, ha donato alcune opere del pa… - MoveInArt : Dal 26 marzo al 8 agosto 2021 Here To Stay. Nuove opere per la Collezione Museion Bolzano #MoveInArt???? -