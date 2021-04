Calcio | parla Gravina | “Riapertura degli stadi? La finale di Coppa Italia è un’ipotesi”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo l’ok del governo all’apertura parziale delloo Olimpico di Roma in vistaEuropei 2021, la FIGC si muove per cercare di accogliere una parte dei tifosi prima del termine della stagione 2020/2021. In questa direzione va il lavoro del presidente federale Gabrieleche, dopo aver incontrato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, si è così espresso: “L’evento dell’11 giugno ha creato speranza e opportunità. Credo ci siano buone possibilità di unageneralizzata. Prima dell’Europeo? Sembrerebbe di sì. Laè una delle tante ipotesi insieme ad altri eventi che ci sono prima di giugno”. “Tutto è legato –ha poi proseguito il numero uno delno – allagenerale di tutti ...

Gabriele Gravina . Il presidente della Figc ha parlato all'Ansa della possibilità di ... Ilha dato una grande testimonianza con l'apertura dell'11 giugno . Tutti vogliamo ripartire, ...) ) - - > int(1) } - - > Array ( [tagName] => p [p_index] => 1 [html] => Costantino Capotos, difensore della Genovaal termine della partita pareggiata con la Cairese, valevole per la ...Dopo l'incontro con il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue ...Calcio e sempre calcio: in Italia pare l'unico sport e il solo business su cui si possa ragionare in termini di riapertura. Perché non fare lo stesso per gli sport minori e gli eventi culturali?