Coronavirus | De Rossi dimesso dallo Spallanzani

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA - Buone notizie per Daniele De. L'ex centrocampista della Roma , infatti, è statodi Roma in seguito al ricovero di qualche giorno fa causa. Decisivi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rossi

ROMA - Buone notizie per Daniele De. L'ex centrocampista della Roma , infatti, è stato dimesso dallo Spallanzani di Roma in seguito al ricovero di qualche giorno fa causa. Decisivi gli ultimi esami che hanno dato dei ...... le ultime Daniele Deè stato dimesso oggi dall'Ospedale Spallanzani di Roma, dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del. Come riporta Gazzetta.it, l'attuale ...ROMA - Dopo lo spavento iniziale arriva una buona notizia per Daniele De Rossi. Il neo membro dello staff tecnico della Nazionale italiana, infatti, è stato dimesso dallo Spallanzani di Roma in ...Ha avuto un malore, poco dopo essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19 al centro vaccinale PalaPonti a Moletolo. Vittima un uomo di 73 anni - ParmaPress24 ...